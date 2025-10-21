ಭಾರತದ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮವಿಲ್ಲ, ಬೆಳಕೆಂದರೆ ಸೂತಕ
ಒಂದೆಡೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಯಾರೂ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸದ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದು ಇದೆ.
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಹಮೀರ್ಪುರದ ಸಮ್ಮು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಭಯ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ, ಈ ದಿನ ಜನರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮನೆಗಳು ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ಅವರನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಅನಾಹುತ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಯಾರೂ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸಹ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೃದ್ಧ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಶಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಹವನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದವು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿ ನಿಧನನಾದರು ಆಗ ಅವಳು ಸತಿ ಪದ್ದತಿ ಅನುಸರಿಸಿದರು ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ, ಅವಳು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಆಚರಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಶಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ನಿಧನರಾದರು, ಮತ್ತು ಅವರು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಶಾಪ ಹಾಕಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು, ಆದರೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕುಟುಂಬವು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಯಾರೂ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.