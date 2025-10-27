- Home
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ 2026 ರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹಸಿವು
ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹಸಿವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಳು ಆಹಾರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಂಗಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಷವು ಸೀಮಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಬಹುದು.
ಚೀನಾ ಹೊಸ ಸೂಪರ್ ಪವರ್
ವಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಅಧಿಕಾರದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಂಗಾ ಹಲವಾರು ಆತಂಕಕಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಭೂಕುಸಿತಗಳು, ದಾಖಲೆಯ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಬರಗಾಲ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.