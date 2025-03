ಪೂರಿ,ಬೂಂದಿ, ಪಕೋಡ ಕರಿದ ಎಣ್ಣೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ, ಇಲ್ಲಿವೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್!

ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ: ಉಳಿದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಬದಲು, ಕೀಟಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದು, ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಂತಾದ ಮನೆಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಉಳಿದ ಎಣ್ಣೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಉಳಿದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು? (How to use leftover oil after frying)

ಪೂರಿ, ಪಕೋಡ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆಯ ತಳಭಾಗ ಗಲೀಜಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಉಳಿದ ಕಣಗಳು ಎಣ್ಣೆಯ ತಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವರು ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಳಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಬಹುದು. ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಹೋಳು ಹಾಕಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ದೀಪದ ಬತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಉರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.