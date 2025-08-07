ಯೋಚಿಸದೇ ದೊಡ್ಡ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರಾಶಿಗಳು – ಎಚ್ಚರ!
ಮದುವೆ, ವಿಚ್ಛೇದನ, ಉದ್ಯೋಗ, ಹೊಸ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸುವಂತಹ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ, ಇವರು ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಬಹಳ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತರರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯೋಚಿಸದೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಆಗುವ ಲಾಭವೇನು? ನಷ್ಟವೇನು ಎಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೂಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ.. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇರುತ್ತಾರೆ.. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ..? ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾದರೂ ಆವೇಶದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

1.ಮೇಷ ರಾಶಿ..
ಯವರಿಗೆ ಆವೇಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ. ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಯೋಚಿಸದೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಮುಂದು. ಆವೇಶದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇವರ ಸರದಾ. ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣ ಇರಬಹುದು, ಹೊಸ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದು ಇರಬಹುದು.. ಏನೇ ಇರಲಿ.. ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ನಿರ್ಧಾರದ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದ್ದರೂ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದರೂ ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ఊಹಿಸದೆ ನಡೆಯುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಆಳುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇವರು Impulsive ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಯವರು ಕೂಡ ತಕ್ಷಣದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಚಯವಾದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೂ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ತಾವೇ ಕನಿಷ್ಠ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಯವರು ಕೂಡ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಂದು. ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ.. ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಕೂಡ ಇವರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಆಗ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ತಪ್ಪೋ ಸರಿಯೋ ಎಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಜೀವನ ಎಂದು.. ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ, ದುಃಖ, ಭಯ ಇವರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಜೀವನವನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಕಳೆಯಲು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಕ್ಷಣದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಆಯುಧದಂತೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ... ಪ್ರತಿ ನಿರ್ಧಾರದ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ಇವರಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ.