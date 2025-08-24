- Home
- ಶನಿ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರವರೆಗೆ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ದಿನ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ
ಶುಕ್ರನು ಶನಿಯ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಶುಕ್ರನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಶುಕ್ರ ಸಂಕ್ರಮಣ: ಶುಕ್ರನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೂ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರನ ಈ ಸಂಚಾರವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರನು ಆಗಸ್ಟ್ 23, 2025 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 08:42 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಶನಿಯನ್ನು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ: ಶನಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಕ್ರಮೇಣ ಬಗೆಹರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ: ಶನಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಶನಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಈ ದಿನವು ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.