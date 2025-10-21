ನಾಳೆ ಚಾಲೀಸಾ ಯೋಗ, 3 ರಾಶಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲು, ಸಂಪತ್ತು ಏರಿಕೆ
venus mars aspect shukra mangal chalisa yog lucky rashi ನಾಳೆ, ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ರಂದು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಚಾಲೀಸಾ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಪರೂಪದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅದೃಷ್ಟವು ಹೊಳೆಯಬಹುದು.
ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22, 2025 ರಂದು ಸಂಜೆ 06:55 ರಿಂದ, ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಎರಡು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಪರಸ್ಪರ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಚಾಲೀಸಾ ಯೋಗ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಈ ಯೋಗವು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ.
ಮೇಷ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಚಾಲೀಸ ಯೋಗವು ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸವು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರದ ಸಮಯವು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ದಾರಿ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದು ಕಲೆ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಧನು
ಈ ಯೋಗವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭ ಮತ್ತು ಫಲಪ್ರದವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಹಠಾತ್ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಈಗ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮಾನಸಿಕ ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.