ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ: 2 ರಾಶಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆ
ಶುಕ್ರ ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಪ್ರೀತಿ, ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲುಗಳು ಕಾದಿವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳಿಂದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.
1 Min read
Share this Photo Gallery
- FB
- TW
- Linkdin
16
Image Credit : Asianet News
ಕಟಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ: ಯಾರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಯಾರಿಗೆ ಸವಾಲು?
2025 ಆಗಸ್ಟ್ 21 ರಂದು ಶುಕ್ರ ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪತ್ತು, ಸುಖ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಕಾರಕ. ಶುಕ್ರನ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾನವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
26
Image Credit : Asianet News
ಶುಕ್ರ ಕಟಕದಲ್ಲಿ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು
- ಭಾವನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಗಾಢವಾಗುತ್ತವೆ.
- ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಬಹುದು.
- ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು.
- ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
36
Image Credit : Pinterest
ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯುವ ರಾಶಿಗಳು
ಮೇಷ, ಮಿಥುನ, ತುಲಾ, ಧನು ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.
46
Image Credit : Asianet News
ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುವ ರಾಶಿಗಳು
ವೃಷಭ, ಕರ್ಕಾಟಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸವಾಲುಗಳು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಶಿಯವರು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು.
56
Image Credit : Getty
ಪರಿಹಾರ
ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ರಾಶಿಯವರು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
66
Image Credit : Getty
ಹೊಸ ಆರಂಭ, ಸಂಬಂಧಗಳ ಸುಧಾರಣೆ
ಶುಕ್ರ ಕಟಕದಲ್ಲಿ: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
Related Stories