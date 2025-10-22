ನಾಳೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಂದು ಧನ ಯೋಗ, ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು
5 Luckiest Zodiac Sign On Thursday 23 October 2025 In Dhan Yog ನಾಳೆ ಚಂದ್ರ ತುಲಾದಲ್ಲಿ. ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಚಂದ್ರ ಮಂಗಲ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಧನ ಯೋಗ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಶುಭ, ಲಾಭದಾಯಕ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ನಾಳೆ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಬಹುದು. ನೀವು ನಾಳೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಾಳೆ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯವೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಾಳೆ ನೀವು ದೈವಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ನಾಳೆ, ಗುರುವಾರ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ವಲಯವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲವು ಹೊಸ ಜನರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಲಾಭಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಾಳೆ ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟವು ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ನಾಳೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಾಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕಳೆದುಹೋದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೀರಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಧನ ಯೋಗದ ಸಂಯೋಜನೆಯು ನಾಳೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಾಳೆ ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೀರಿ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ, ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ನಾಳೆ ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಶುಭ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ನಾಳೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಾಳೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ, ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನೀವು ಲಾಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಒಂದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.