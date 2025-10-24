ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ..!
those born on these dates are lucky ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರಮಿಸಿದರೂ, ನಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅಂತಹ ಅದೃಷ್ಟ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ, ಆಲೋಚನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದರಿಂದ ಒಂಬತ್ತರವರೆಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಕೋಪದ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದಾಗಿ.... ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು.
4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 4, 13, 22 ಮತ್ತು 31 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು 4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಿದೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ದಯೆ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟವೂ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು.
5 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 5, 14 ಮತ್ತು 23 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು 5 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಬುಧನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟವಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಬಯಸಿದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
7 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 7, 16, 25 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು 7 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, 7 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಜನರ ಅಧಿಪತಿ ಕೇತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 7 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಜನರು ತಾವು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಕೂಡ.