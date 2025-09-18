- Home
- Astrology
- Festivals
- ಈ ವರ್ಷ 9 ಅಲ್ಲ 10 ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ನವರಾತ್ರಿ… ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತಲಿದೆ ಶುಭಯೋಗ
ಈ ವರ್ಷ 9 ಅಲ್ಲ 10 ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ನವರಾತ್ರಿ… ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತಲಿದೆ ಶುಭಯೋಗ
ಶರದ್ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯನ್ನು 9 ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಾರಿಯ ನವರಾತ್ರಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನವರಾತ್ರಿ ಕೇವಲ 9 ದಿನ ಅಲ್ಲ, ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತಲಿದೆ ಶುಭಯೋಗ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬವು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಶ್ವಿನ್ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶರದ್ ನವರಾತ್ರಿ (Sharad Navaratri) ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ವೈಭವ ಮತ್ತು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ . ಈ ವರ್ಷ, ಶರದಿಯಾ ನವರಾತ್ರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2025 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ನವರಾತ್ರಿ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲ, 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ನವರಾತ್ರಿ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ
ನವರಾತ್ರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ನವರಾತ್ರಿ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯನ್ನು 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶರದ್ ನವರಾತ್ರಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಪದ ತಿಥಿಯಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶರದ್ ನವರಾತ್ರಿ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ಮತ್ತು 26 ಚತುರ್ಥಿ
ವೇದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಶ್ವಿನಿ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ಥಿ ದಿನಾಂಕವು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ನವರಾತ್ರಿಯ ಚತುರ್ಥಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ಮತ್ತು 26 ರಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನವರಾತ್ರಿ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ.
ಘಟಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ
ಶರದ್ ನವರಾತ್ರಿಯ (Sharad Navaratri) ಮೊದಲ ದಿನದಂದು, ಘಟಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು, ಶರದ್ ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನ, ಘಟಸ್ಥಾಪನೆಯ ಶುಭ ಸಮಯವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:09 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:06 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ 1 ಗಂಟೆ 56 ನಿಮಿಷಗಳಿವೆ. ಶುಭ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಸಹ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:49 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:38 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಅನೇಕ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ
ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಶರದೀಯ ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲು ಹಲವಾರು ಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನವು ಉತ್ತರಾಫಲ್ಗುಣ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಪೂಜೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶರದೀಯ ನವರಾತ್ರಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ, ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯು ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ, ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.