ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಐದೇ ಐದು ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತೆ!
ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹಣದ ಮಳೆ ಸುರಿಯೋದು ಖಚಿತಾ.
ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3:00 ರಿಂದ 5:00 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸುತ್ತಲೂ ಮೌನವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾದ ನಂತರ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು.
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ
ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಆರಂಭಿಸುವವರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಶುಭ ವಸ್ತುಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ದಿನವಿಡೀ ಇರುತ್ತದೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಆಶೀರ್ವಾದ
ಬ್ರಹ್ಮಮುಹೂರ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರು ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಾದಿಯೂ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಮುಹೂರ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
ಅಂಗೈಗಳ ದರ್ಶನ
ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಚ್ಚರವಾದರೆ, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ದೇವರುಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಹರಿಯಲು ದಾರಿ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ
ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ 'ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಾಃ ತತ್ಸವಿತುರ್ ವರೇಣ್ಯ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದ್ಯಾತ್' ಎನ್ನುವ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಶುಭವಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದು ಈಡೇರುತ್ತೆ.
ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆ
ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಯಾರ ಮೇಲೂ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹರಡಬಹುದು.