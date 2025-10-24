ಈ ರಾಶಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026 ರಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ, ನಷ್ಟ
These are the 3 most unlucky horoscope signs for 2026 ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಹೊಸ ವರ್ಷವು 3 ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ . ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಇವರನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷ
ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಅವಕಾಶಗಳು, ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. 2026 ರ ವರ್ಷವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸಂಬಂಧಗಳು, ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ವರ್ಷವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಜಾಗೃತಿ, ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, 2026 ಆಳವಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ವರ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ ಅಥವಾ ಹಿನ್ನಡೆಗಳು ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಬಿಡಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರಿ, ವರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ.
ಧನು
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ 2026 ರ ವರ್ಷವು ಅವರಿಗೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂವಹನ, ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಏರಿಳಿತಗಳು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜನರು ಉಳಿಯಲು ಯೋಗ್ಯರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಯತೆಯು ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 2026 ರ ವರ್ಷವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ "ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಲು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.