ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಸುತ್ತ ಅನೇಕ ನಿಗೂಢತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವದಂತಿಗಳಿವೆ.
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸತ್ತಾಗ, ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ನೋಡಬಾರದು ಎಂಬುದು ನಂಬಿಕೆ. ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮೃತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಯಾರಾದರೂ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಯ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಮತ್ತು ಬೂಟುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮವು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಮಾನವೀಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕ್ರೂರವೂ ಆಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ.
ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸತ್ಯಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳು ಈಗ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ, ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಸಮುದಾಯವೂ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಅವರು ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಗಳು ಸಹ ಮನುಷ್ಯರೇ. ಅವರ ಜೀವನವು ಇತರರಷ್ಟೇ ಅಮೂಲ್ಯವಾದುದು. ಸಾವಿನ ನಂತರವೂ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲ್ಲ, ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭಯ ಮತ್ತು ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಇದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಗಳು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಭಾಗ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಾವಿನ ನಂತರವೂ ಅವರನ್ನು ಸಮಾನ ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.