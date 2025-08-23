ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 4 ಗ್ರಹ ಚಲನೆಯಿಂದ 3 ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗ, 3 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂಪತ್ತು
ಆಗಸ್ಟ್ನಂತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾ ಸಂಚಾರವು ಮತ್ತೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಸಾಗಣೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.
ಸೂರ್ಯ ಗೋಚಾರ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಂದು, ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯನು ಪೂರ್ವಾಫಲ್ಗುಣಿ, ಉತ್ತರಾಫಲ್ಗುಣಿ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ.
ಬುಧ ಸಂಚಾರ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರಂದು, ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಮಾಘ, ಪೂರ್ವಾಫಲ್ಗುಣಿ, ಉತ್ತರಾಫಲ್ಗುಣಿ, ಹಸ್ತ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಿರುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ರಂದು, ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ.
ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರಂದು, ರಾಕ್ಷಸರ ಗುರು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಆಶ್ಲೇಷ, ಮಾಘ, ಪೂರ್ವಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಯೋಗ ರಚನೆಯು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ : ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ಸುಖಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಾಹನ, ಮನೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸಮಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಯೋಗ ರಚನೆಯು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಬಹುದು. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ.