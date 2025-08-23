ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ವಿಶೇಷ ದಿನ: ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಒಂದೇ ದಿನ ತಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹಪರ ಗ್ರಹಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಆತ್ಮ, ಯಶಸ್ಸು, ಸ್ಥಾನ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಶಕ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಚಂದ್ರನು ಮನಸ್ಸು, ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲನೆಯು ಸ್ಥಳೀಯರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನವಾಗಲಿದೆ
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಇಬ್ಬರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಇರುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಇರುತ್ತದೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಹ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಗಳಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸಮಯ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೂ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.