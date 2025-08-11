ಸೂರ್ಯನ ಸಿಂಹ ಪ್ರವೇಶ: 6 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ, ಅದೃಷ್ಟ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಹಾಧಿಪತಿ ರವಿ, ಈ ತಿಂಗಳ 16 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ರವರೆಗೆ ತನ್ನ ಮನೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ.
ಮೇಷ:
ಈ ರಾಶಿಯ ಐದನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಸೂರ್ಯ ರವಿ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯವರ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬಡ್ತಿ, ಆದಾಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಜನನದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವೃಷಭ:
ಅತ್ಯಂತ ಶುಭರಾದ ಸೂರ್ಯ, ಚತುರ್ಧಾಧಿಪತಿ, ಚತುರ್ಧ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ, ಆಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾಗಿ ಬಂದ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಯೋಗ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ:
ಧನದ ಅಧಿಪತಿ ರವಿಯು ಧನದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯವರಿಗೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಾತಿನ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಬಳ ಭತ್ಯೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಆದಾಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ರವಿ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ರಾಜಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ ಪೂಜೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಬಹಳವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ತುಲಾ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನು ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಲವು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರಾಟದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂತಾನ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ:
ಈ ರಾಶಿಯ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಲ ಯೋಗ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಯೋಗ ಬರುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.