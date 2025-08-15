ಇನ್ನೂ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಹೃದಯ ಯಾವ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ?
ಭಾರತದ ಈ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಹೃದಯ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಆ ದೇವಾಲಯ ಯಾವುವು? ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಏನು ಆ ದೇಗುಲದ ರಹಸ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ
ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿದ್ದನು. ಆಗ ಒಬ್ಬ ಬೇಟೆಗಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ ಮಲಗಿದ್ದನು. ಬೇಟೆಗಾರನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮೀನೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಬಾಣವನ್ನು ಹೊಡೆದನು. ಆ ಬಾಣವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದದ ಅಡಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಡಿದು ಅವನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಪಾಂಡವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಇಡೀ ದೇಹವು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟುಹೋಯಿತು ಆದರೆ ಅವರ ಹೃದಯ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದಿಗೂ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದೇಹವು ಸುಟ್ಟುಹೋಯಿತು, ಆದರೆ ಹೃದಯ ಜೀವಂತವಾಗಿತ್ತು
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮರಣಹೊಂದಿದಾಗ, ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವರು ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಐದು ಅಂಶಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಹವು ಸುಟ್ಟುಹೋಯಿತು, ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹೃದಯವು ಸುಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದು ಬಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ ಪಾಂಡವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಹೃದಯವನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದರು. ಆ ಹೃದಯವು ತೇಲುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದ ಪುರಿ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು.
ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವು ಕೋಲಿನ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಹೃದಯವು ಪುರಿಯ ದಡವನ್ನು ತಲುಪಿ ಕೋಲಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಪುರಿಯ ರಾಜ ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನನಿಗೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನಸು ಬಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕೋಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಹೃದಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದನು. ಈ ಕನಸನ್ನು ನೋಡಿದ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ರಾಜ ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಸಮುದ್ರ ತೀರವನ್ನು ತಲುಪಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೋಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡನು.
ಜಗನ್ನಾಥನ ವಿಗ್ರಹ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ
ದೈವಿಕ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ದೇವರುಗಳ ಶಿಲ್ಪಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಆ ಕೋಲಿನಿಂದ ಜಗನ್ನಾಥನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಹೋದರ ಬಲಭದ್ರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಸುಭದ್ರ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಮೂರು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪುರಿಯ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಪುರಿ ದೇವಾಲಯದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಹೃದಯವು ಇನ್ನೂ ಬಡಿಯುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ 20 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಪುರಿಯ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ 15 ಅಥವಾ 20 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಜಗನ್ನಾಥ, ಸಹೋದರ ಬಲಭದ್ರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಸುಭದ್ರೆಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ 15 ಅಥವಾ 20 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ, ಬೇವಿನ ಮರದಿಂದ ಹೊಸ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನವ ಕಲೆವರ್ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಪುರೋಹಿತರು ಹಳೆಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವರು ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ, ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವರು ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಬಲಭದ್ರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಸುಭದ್ರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಗರ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪುರಿಯ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಗನ್ನಾಥ ರಥಯಾತ್ರೆಯು ಆಷಾಢ ಶುಕ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ತಿಥಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವರು, ಬಲಭದ್ರ ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರರು ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ರಥಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿ ನಗರ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮನೆಯಾದ ಗುಂಡಿಚಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ
ಈ ರಥಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಜನರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಜಗನ್ನಾಥ ರಥಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸಾವಿನ ನಂತರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ.