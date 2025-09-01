ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ, ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ, ಏಕಾದಶಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣ ಯಾವಾಗ?
ಹಬ್ಬದ ಋತು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉಪವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳಿವೆ. ಅನೇಕ ಗ್ರಹಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ಚಲನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಗಳು ಸಹ ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರಹಣಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 7 ರಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ನಷ್ಟವನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಮಹತ್ವ
ಈ ವರ್ಷ, ಪಿತೃ ಪಕ್ಷವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 122 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರಹಣಗಳು ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಮೊದಲ ತರ್ಪಣ, ಪಿಂಡದಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರಾದ್ಧ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಅಶ್ವಿನಿ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಪದ ತಿಥಿಯಂದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ, ಪೂರ್ವಜರು ಭೂಮಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ತರ್ಪಣವನ್ನು ಸರ್ವ ಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನವರಾತ್ರಿ
ಶರದಿಯಾ ನವರಾತ್ರಿಯ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾತೆ ದುರ್ಗೆಯ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನವರಾತ್ರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಹಾನವಮಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಂದು. ಅಶ್ವಿನಿ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಪದ ತಿಥಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:23 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:55 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಮುಹೂರ್ತವು ಘಟಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹಬ್ಬ ಯಾವಾಗ?
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3- ಪರಿವರ್ತಿನಿ ಏಕಾದಶಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 - ವಾಮನ ಜಯಂತಿ
5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ - ಓಣಂ, ಶುಕ್ರ ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ
6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ - ಗಣೇಶ್ ವಿಸರ್ಜನ್, ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿ
7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್- ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ, ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಆರಂಭ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 - ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರ.
14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ - ಜಿವಿತ್ಪುತ್ರಿಕಾ ವ್ರತ, ಕಲಷ್ಟಮಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15- ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಚಾರ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17- ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪೂಜೆ, ಇಂದಿರಾ ಏಕಾದಶಿ, ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಕ್ರಮಣ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 - ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 - ಶುಕ್ರ ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ
21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ - ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 - ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 - ಸಿಂಧೂರ್ ದೂಜ್
25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ - ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 - ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 - ಮಹಾ ಅಷ್ಟಮಿ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 - ಮಹಾನವಮಿ
2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ - ವಿಜಯದಶಮಿ