ರೋಗ ಪಂಚಕ ಆರಂಭ: ಈ 5 ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆ ,ಅಪಘಾತ, ಒತ್ತಡ, ಅನಾರೋಗ್ಯ
Roga Panchaka Effect ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪಂಚಕ ಬರುತ್ತದೆ. 5 ದಿನಗಳ ಪಂಚಕ ಅವಧಿಯು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಆಗಸ್ಟ್ 9 ರಂದು. ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ, ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವದಂತಹ ಅನೇಕ ಹಬ್ಬಗಳು ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪಂಚಕ ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ. ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪಂಚಕ ಅವಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ಪಂಚಕ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಪಂಚಕದ ನೆರಳು
ಈ ವರ್ಷ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಆಗಸ್ಟ್ 9, 2025 ರಂದು ಶನಿವಾರ. ಭದ್ರ ಕಾಲ, ರಾಹು ಕಾಲ, ಪಂಚಕ ಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರಾಖಿಯನ್ನು ಶುಭ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದಂದು ಭದ್ರ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಪಂಚಕ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ನಂತರ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಆಗಸ್ಟ್ 9 ರಂದು ಮತ್ತು ಪಂಚಕ ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ರೋಗ್ ಪಂಚಕ್
ಡ್ರಿಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2:11 ರಿಂದ ಪಂಚಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:06 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಪಂಚಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ, ಅದು ರೋಗ್ ಪಂಚಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೋಗ್ ಪಂಚಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಿಂದ ನೀವು ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
ಪಂಚಕ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ?
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರನು ಧನಿಷ್ಟ, ಶತಭಿಷ, ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ, ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದ ಮತ್ತು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳ ಮೂಲಕ ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋದಾಗ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚಕ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪಂಚಕದ ಹೆಸರನ್ನು ಅದು ಬರುವ ವಾರದ ದಿನದ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳವಾರದ ಪಂಚಕವನ್ನು ಅಗ್ನಿ ಪಂಚಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪಂಚಕವನ್ನು ರೋಗ ಪಂಚಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.