ನಾಳೆ ಶ್ರಾವಣ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಮಹಾಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಧನ, ಯಶಸ್ಸು, ಸಂತೋಷ!
ವೈದಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶ್ರಾವಣ ಪೂರ್ಣಿಮೆ 2025 ರಂದು ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಕೆಲವು ಜನರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬಹುದು.
ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರಾವಣ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರಾವಣ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಚಂದ್ರ, ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ ಇದು ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಹ ಸಂಯೋಜನೆಯು 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವೆ.
ಶ್ರಾವಣ ಪೂರ್ಣಿಮೆ 2025 ದಿನಾಂಕ
ವೈದಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷದ ಶ್ರಾವಣ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 9, 2025 ರ ಶನಿವಾರದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಈ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನದಂದು ಶ್ರಾವಣ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಕೂಡ ಶುಭವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಈ ದಿನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಹ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸವು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಶ್ರಾವಣ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ.