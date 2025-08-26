10 ವರ್ಷ ನಂತರ ರಾಹು ತನ್ನದೇ ಆದ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ, 3 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಯಶಸ್ಸು, ಹಣ
ರಾಹು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತನ್ನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. 27 ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ರಾಹುವಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರ ಪರಿವರ್ತನ 2025: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಹು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ರಾಹು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ರಾಹು ಸಂಕ್ರಮಣ ಮತ್ತು ಶತಭಿಷಾ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.
ರಾಹು ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನದೇ ಆದ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಶತಭಿಷವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ರಾಹು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಹು ತನ್ನದೇ ಆದ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಶ, ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಾಹು ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ರಾಹು ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಗೌರವ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂರೈಸುತ್ತೀರಿ. ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಮಟ್ಟವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ನಿರಾಳತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನವೂ ಸಹ ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು.
ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಶನಿಯು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ರಾಹು ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹಪರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರ ವಿವಾಹವು ಸ್ಥಿರವಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ.