ರಾಹುವಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ಈ ರಾಶಿ, ಹಠಾತ್ ಲಾಭ, ವಿದೇಶ ಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಾಹುವನ್ನು ನೆರಳು ಗ್ರಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಘನ ಮತ್ತು ನೈಜವಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ರಾಹು ಎಂದಿಗೂ ನೇರವಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಚಲನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರಾಹು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮೀರಿದ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ರಾಹುವಿನ ಈ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಶಾಂತಿ, ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಲಾಭಗಳು, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿ, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ರಾಹು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಹು ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹಾದಶಾ ಅಥವಾ ಸಂಚಾರವು ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರಾಹುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರಹವು ಅತ್ಯಂತ ನಿಗೂಢವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯು ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ರಾಶಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಅಧಿಪತಿ ಸ್ವತಃ ಸೂರ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ರಾಹು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಅದು ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಅದ್ಭುತ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಹು ಹಠಾತ್ ಲಾಭ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ, ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿರಬಹುದು, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಹು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ರಾಹುವಿನ ಮಹಾದಶಾದಲ್ಲಿ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯು ನೀರಿನ ರಾಶಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಆಳುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯು ನಿಗೂಢ, ನಿಗೂಢ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನಿಂದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಹು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಂಶೋಧನೆ, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಹು ಸ್ವಯಂ ಜ್ಞಾನ, ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಾನವು ರಾಹುವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯು ರಾಹುವಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕುಶಾಗ್ರಮತಿಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ.