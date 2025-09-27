ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ರಾಜಯೋಗ, ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್, ಲಾಭವೋ ಲಾಭ
news october 2025 guru mangal rajayoga 5 rashi labh astrology ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿದ್ದು, ಮೇಷ ಮತ್ತು ಕರ್ಕ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ರಾಜಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವರು ವಾಹನ ಅಥವಾ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಗೂಢ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ತಾರ್ಕಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಗುರುವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಗುರು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಮಂಗಳ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮ ಲಾಭದ ಮನೆಯನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಈ ತಿಂಗಳು ಅನೇಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ತಿಂಗಳು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಸಹ ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು ನಿಮ್ಮ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅರಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಬಹುದು