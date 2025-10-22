ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ರಿಂದ ಈ ಜನರಿಗೆ ನೋಟುಗಳ ಸುರಿಮಳೆ,ಈ ರಾಶಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು
mercury transit 24 october 2025 success money shower to zodiac people ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧನ ಸಂಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಸಂಚಾರವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿ ಜನರಿಗೆ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಬುಧ
ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಸಾಗಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಸಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನವೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ನವೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಬುಧ ಸಂಚಾರವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಸಾಗಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಜನರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಂಟಿ ಜನರ ವಿವಾಹವು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇರಬಹುದು. ಹಳೆಯ ವಿವಾದವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಅವರ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಿಗಬಹುದು. ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧನ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಯು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಹೊಸ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಶೈಲಿಯು ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ.