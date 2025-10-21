ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಹಿಮ್ಮುಖ, 4 ರಾಶಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹೆಜ್ಜೆ, ಸಂಪತ್ತು
mars retrograde vakra peyarchi 2025 brings unlucky zodiac signs ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ವಕ್ರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ. ಈ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅತಿಯಾದ ಕೋಪ, ಆತಂಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಣ ವ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅಪಘಾತಗಳ ಅಪಾಯವಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನ ಬಳಕೆದಾರರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ವೃಷಭ
ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಬಹುದು. ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ, ದೇಶೀಯ ಜಗಳಗಳು, ವಿವಾದಗಳು, ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಮನೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮನೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವವರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗದಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಕರ್ಕ
ಮಂಗಳನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ, ಮನೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕೋಪಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಅವಧಿಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಬಹುದು. ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಗಮನಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ, ಗೊಂದಲ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಸಹ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಚಾಲಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.