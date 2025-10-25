ಇನ್ನು 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮಹಾ ಸಂಚಾರ, ಈ 5 ರಾಶಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ, ಕಷ್ಟ
mars great transit happen in 2days upheaval in the lives of these 5 zodiac ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ.
ವೃಷಭ
ಈ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಅಥವಾ ಸಂವಹನದ ಕೊರತೆಯು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಮುರಿದು ಬೀಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ
ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಪದಿಂದಾಗಿ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡಬಹುದು.
ಮೇಷ
ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಅವರ ಅಹಂಕಾರವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಅಪಘಾತಗಳ ಅಪಾಯವಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಇದು ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು
ಈ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರಬಹುದು.