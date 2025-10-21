ಮಂಗಳ ಯೋಗ ಆರಂಭ, 3 ರಾಶಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭ
mangal yoga 3 zodiac signs begin raja yoga ಈ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ, ಗುರು, ಶುಕ್ರ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾದ "ಮಂಗಳ ಯೋಗ" ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳ ಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, "ಮಂಗಳ ಯೋಗ"ವು ಮಂಗಳ (ಮಂಗಳ) ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಗುರು ಅಥವಾ ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗವಾದಾಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ವಿಶೇಷ ಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಧೈರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ದೃಢನಿಶ್ಚಯ, ಸಂಪತ್ತು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಂಡಾಗ, ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ "ಉನ್ನತಿ" ಇರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ, ಮಂಗಳವು ನಿಮ್ಮ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿದ್ದು ಗುರು ಗ್ರಹವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಬಲವಾದ ಶುಭ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲವರು ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸಮಯ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಕಹಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಗುರು ನಿಮ್ಮ ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನು ಪಂಚಮತಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಾನೆ. ಇದು "ಮಂಗಳ ಯೋಗ"ಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ರಾಜನ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ, ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಲಾಭ - ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು, ವಾಹನ ಸೇರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಹಲವರಿಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ಧನು
ಶುಭ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಗುರುವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.