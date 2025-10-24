4 ದಿನಗಳ ನಂತರ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗ, ಈ 4 ರಾಶಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುನಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ
mangal guru navpancham yoga 28 October 2025 rashifal lucky zodiac signs ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28, 2025 ರಂದು, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹಗಳು ಸೇರಿ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.
ನವಪಂಚಮ ಯೋಗ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹಗಳು ಮಂಗಳವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28, 2025 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:45 ಕ್ಕೆ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಾಗ, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಗಳು ಒಂಬತ್ತನೇ (9 ನೇ) ಮತ್ತು ಐದನೇ (5 ನೇ) ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಾಗ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಮಯವು ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಲಾಭಗಳು, ಗೌರವ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗವು ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ, ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಕಲೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ನವಪಂಚಮ ಯೋಗದಿಂದ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಳೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವತ್ತ ಸಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಸೃಜನಶೀಲ ಅಥವಾ ಕಲಾತ್ಮಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು. ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಹ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಧನು
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು, ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬಹುದು. ನೀವು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಬಡ್ತಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಗಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ವಿಶಾಲವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.