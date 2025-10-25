ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಬುಧ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಲಾಟರಿ, ಲಾಭ, ಅದೃಷ್ಟ
lucky zodiac signs will get benefits from guru budh ಗುರು ಮತ್ತು ಬುಧ ಸಂಯೋಗವು ಪ್ರಬಲವಾದ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಈ ಪ್ರಭಾವವು ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರು
ನಿನ್ನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಸಂಯೋಗವು ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಅಲೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬುಧವು ನಿಮ್ಮ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುರುವು ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ ಶುಭ ಮತ್ತು ಫಲಪ್ರದ. ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ತೀರ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.