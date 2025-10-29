ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನಂಬರ್ ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಭಾರಿ ಲಕ್ಕಿ, ಆದರೆ ಈ ನಂಬರ್ ದುರಾದೃಷ್ಟ
lucky house numbers as per numerology ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರವೇಶವು ಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 1
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಆಗುವುದಾಗಲಿ, ಜೀವನದ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯೆ 1 ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಗುಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಯೂ ಅರಳುತ್ತವೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 2, 3
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಅನ್ನು ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಂಪತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮನೆಯು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 5,6,8,9
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, 6 ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, 8 ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 9 ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುವುದು ಖಚಿತ.
ಸಂಖ್ಯೆ 4 ,7
ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಅನ್ನು ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ 7 ಅನ್ನು ಒಂಟಿತನದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ 4 ಅಥವಾ 7 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸೇರಿದರೆ, ಭಯಪಡಬೇಡಿ; ಬದಲಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.