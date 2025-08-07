ಗರುಡ ಪುರಾಣ: ಹೀಗ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಾಯೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾವಿನವರೆಗಿನ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನುಷ್ಯನು ಸಾವಿಗೆ ಮುನ್ನ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.
ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ರಹಸ್ಯಗಳು
ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ಮರಣದ ನಂತರ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾನವ ಆತ್ಮದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಸಾವಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಯಾವ 5 ಸೂಚನೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ನೋಡೋಣ.
ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ
ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಳೆಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಬಯಸಿದರೂ ಸಹ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಕೆಟ್ಟ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ನಿಗೂಢ ಬಾಗಿಲು ಕಾಣುತ್ತದೆ
ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾದ ರಹಸ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾವು ಸಮೀಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಗೂಢ ಬಾಗಿಲನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆ ನಿಗೂಢ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಯಮದೂತರು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ
ಸಾವು ಸಮೀಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಮರಾಜನ ದೂತರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಬಳಿ ಯಾವುದೋ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಪೂರ್ವಜರು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ
ಸಾವಿಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ದುಃಖಿತರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಅಳುವುದನ್ನು ಸಹ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಾವು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ರೇಖೆಗಳು ಹಗುರವಾಗುತ್ತವೆ
ಸಾವು ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ರೇಖೆಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಗುರವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ರೇಖೆಗಳು ಗೋಚರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.