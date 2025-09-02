ಗುರು ಪರಿವರ್ತನೆ 2025, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ಬಲ, ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರುವು ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಾದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
Image Credit : Asianet News
ಗುರು ಪರಿವರ್ತನೆ 2025
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಶುಭ ಗ್ರಹ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುವು ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗುರುವು ಜ್ಞಾನ, ಸಂಪತ್ತು, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಅಧಿಪತಿ. ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ.
24
Image Credit : AI Generated
ತುಲಾ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಗುರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗುರುವು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಲಾಭ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯ. ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹಠಾತ್ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
34
Image Credit : AI Generated
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅದು ನಿಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭಗಳಂತಹ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮನೆ, ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.
44
Image Credit : Pinterest
ಕರ್ಕಾಟಕ
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರುವು ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಗೆ ಮರಳುವುದರಿಂದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯುತ್ತದೆ. ದೇಶ-ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯ. ಮದುವೆ ಆಗದವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಬಹುದು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಒಳಹರಿವಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ.
