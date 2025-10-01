- Home
- Astrology
- Festivals
- ನಾಳೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ಬೆಳಗ್ಗೆ 2:27 ರಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್, ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗದಿಂದ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಲಾಭ
ನಾಳೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ಬೆಳಗ್ಗೆ 2:27 ರಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್, ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗದಿಂದ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಲಾಭ
jupiter and mercury on 90 degree make kendra yog zodiac sign shine ಗುರು ಗ್ರಹವು ಬುಧ ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಶುಭ ಯೋಗ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ದಸರಾವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇವತೆಗಳ ಗುರು ಗುರು ಈ ದಿನದಂದು ಅನೇಕ ಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅದು ಮೈತ್ರಿಗಳು ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಿ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2:27 ಕ್ಕೆ ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ'ವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಗುರು-ಬುಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವ ಮತ್ತು ನೀವು ಒಟ್ಟೆಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಗುರು-ಬುಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗೃಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಉತ್ತಮವಾಗಬಹುದು. ಆಸ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಹುದು, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಗುರು-ಬುಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಆದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಹೆಚ್ಚಳವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು.