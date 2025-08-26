ಇಂದು ರೂಪುಗೊಂಡ 4 ಶುಭಯೋಗ, 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಪತ್ತು!
ಇಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 26 ಮಂಗಳವಾರಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜ್ಯಯೋಗ, ರವಿಯೋಗ, ಸಾಧ್ಯ ಯೋಗ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ, ಅದು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಪಂಚಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗ, ರವಿ ಯೋಗ, ಸಾಧ್ಯ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಯೋಗಗಳು ಮೇಷ ಸೇರಿದಂತೆ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಹರ್ತಾಲಿಕಾ ತೀಜದಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹದ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ವಿವಾಹಿತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಹರ್ತಾಲಿಕಾ ತೀಜದಂದು ರಚನೆಯಾದ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಮಯ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಸಮಯ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ.
ಹರ್ತಾಲಿಕಾ ತೀಜದಂದು ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಯೋಗಗಳು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬಹುದು. ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಹರ್ತಾಲಿಕಾ ತೀಜದಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ 4 ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಈಡೇರಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಮದುವೆ ಆಗಬಹುದು. ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ದಂಪತಿಗಳು ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.