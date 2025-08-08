ವಿವಾಹ ಯೋಗ 2025: ಈ 6 ರಾಶಿಗೆ ಜೋಡಿಗಳಾಗುವ ಶುಭ ಸಂಧರ್ಭ
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಗುರು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳು ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಮೇಷ:
ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಗುರುವು ಏಳನೇ ಮನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಅಥವಾ ನಿಕಟ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂಬಂಧವು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವರ ಅಥವಾ ವಧುವಿನ ಕುಟುಂಬವು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರಬಹುದು. ಮದುವೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಹ ಸಮಯವು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ವೃಷಭ:
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಕುಟುಂಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಶುಭ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಿಕರ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮೂಲಕ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ.
ಸಿಂಹ:
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಅವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ದೇಶೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ತುಲಾ:
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಅದೃಷ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಮನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರು ಮದುವೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಸಂಬಂಧವು ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಪರಿಚಯಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕುಂಭ:
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತದೆ.