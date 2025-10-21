100 ವರ್ಷ ನಂತರ ಗುರು ದೃಷ್ಟಿ ಶನಿಯ ಮೇಲೆ, 4 ರಾಶಿಗೆ ರಾಜಯೋಗದ ಭಾಗ್ಯ, ಅದೃಷ್ಟ
guru shani Drishti on October 2025 lucky zodiac signs 100 ವರ್ಷ ನಂತರ ಗುರುವಿನ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಶನಿದೇವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ, ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಲಿವೆ.
ಮಕರ
ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಶನಿಯು ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಗುರುವು ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ. ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಶನಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮನೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಮೂರನೇ ಮನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ, ಶುಭ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗುರುವು ಆರನೇ ಮನೆಯಿಂದ ಏಳನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಹೋರಾಟಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ಮೂರನೇ ಮನೆಯ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಗುರು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಿಂದ 11 ನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಗುರು ಗ್ರಹವು 11 ನೇ ಮನೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಅದರ ದೈವಿಕ ನೋಟ ಶನಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಸಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಏಳನೇ ಮನೆಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು 11 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. 11 ನೇ ಮನೆಯು ಆದಾಯ, ಸ್ನೇಹ, ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಈಡೇರದ ಆಸೆಗಳು ನನಸಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹೊಸ ವಾಹನ, ಮನೆ, ನಿವೇಶನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಅವಧಿಯು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆರನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ
ಶನಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಗಿಯದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿಫಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಫಲಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇದ್ದ ವಿಳಂಬಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಮನ್ನಣೆ, ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.