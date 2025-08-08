ಹುಡುಗಿಯರ ಹಲ್ಲು ಹೀಗೆ ಇದ್ರೆ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ, ಸಮಯ ನೋಡಿ ಭವಿಷ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ, ಶರೀರದ ಭಾಗಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದಂತೆ. ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಹಲ್ಲುಗಳ ಆಕಾರ ನೋಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಹುಡುಗಿಯರ ಹಲ್ಲುಗಳ ಆಕಾರ ನೋಡಿ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದಂತೆ. ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಹಲ್ಲುಗಳ ಆಕಾರ ಇರೋ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಕೊರತೆ ಇರಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗಂಡ, ಅತ್ತೆ-ಮಾವರಿಗೂ ಐಶ್ವರ್ಯ ತರ್ತಾರಂತೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ...
ದಂತಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂದುಗಳು ಇದ್ದರೆ....
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಂಬಿದ್ರೆ, ಹಲ್ಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂದು ಇರೋ ಹುಡುಗಿಯರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಮಂತರಂತೆ. ಅವರ ಜೀವನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಂತೆ. ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಧನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಅವರ ಅತ್ತೆ ಮನೆಯವರೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಾರಂತೆ. ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು, ಏಕೆಂದರೆ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಜೀವನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ದುಡ್ಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲ್ಲ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಚಪ್ಪಟೆ ಹಲ್ಲುಗಳಿದ್ದರೆ...
ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಪ್ಪಟೆ, ನೇರವಾದ ಹಲ್ಲುಗಳಿರೋ ಹುಡುಗಿಯರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಂತೆ. ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡಿನ ಕೊರತೆ ಇರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಮುಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದಿಸೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದೃಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಗಂಡ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಅತ್ತೆ-ಮಾವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ವಕ್ರವಾದ ಹಲ್ಲುಗಳಿದ್ದರೆ...
ಹಲ್ಲುಗಳು ವಕ್ರವಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ, ಅದೇ ಹಲ್ಲುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತರುತ್ತವಂತೆ. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡಿನ ಕೊರತೆ ಇರಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲು ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಇರಲ್ಲ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ.
ನಕ್ಕಾಗ ಒಸಡು ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ರೆ...
ನಗುವಾಗ ಹಲ್ಲುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಸಡು ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ರೆ, ಆ ಹುಡುಗಿಯರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಅವರ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿನ ಕೊರತೆ ಇರಲ್ಲ. ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಯಾವತ್ತೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಲ್ಲ.
ಚಿಕ್ಕ ಹಲ್ಲುಗಳಿದ್ದರೆ...
ಹುಡುಗಿಯರ ಹಲ್ಲುಗಳು ಇರಬೇಕಾದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರೆ, ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಗೆಲುವು ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.