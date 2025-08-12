ಬಪ್ಪನ ಫೇವರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ಇದೀಯಾ? ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಮಳೆ
ಗಣೇಶನು ಮೇಷ ಮತ್ತು ಮಕರ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಮೇಷ: ಹಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಗಣೇಶ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಗಣೇಶನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯರು. ಗಣೇಶ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ.ಗಣೇಶನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಗಣೇಶನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಬಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಮಿಥುನ: ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯು ಬುಧನಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಚಿಹ್ನೆ. ಗಣೇಶನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಶುಭ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಗಣೇಶನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನೀವು ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಗಣೇಶ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಗಣೇಶನ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಗಣೇಶ ಅವರನ್ನು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಪಾರಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಗಣೇಶನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಗಿದುಹೋಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಕೈ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ: ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬರಲು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಶನಿದೇವನನ್ನು ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಗಣೇಶನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಸ್ವಭಾವತಃ ನ್ಯಾಯವಂತರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಣೇಶನ ಆಶೀರ್ವಾದವಿರುತ್ತದೆ. ಬಪ್ಪಾ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬರಲು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಬಪ್ಪಾ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಅವರನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ: ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಹಣ ಗಳಿಸುವಿರಿ.
ಶನಿದೇವನನ್ನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಗಣೇಶನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯರು. ಗಣೇಶನು ಅವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಇಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗಣೇಶನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಇತರರ ನೆಚ್ಚಿನವರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.