ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ: ಪೂಜೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು?
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ
ಹಿಂದೂಗಳು ಆಚರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಒಂದು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೭ರಂದು ಬುಧವಾರ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಚರಣೆಗಳು ಸುಮಾರು 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ದಿನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಗಣೇಶನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ? ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಏನು? ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು?
ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದರೆ, ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ದೇವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಒರೆಸಿ, ಗಂಧ, ಕುಂಕುಮ ಇಡಬೇಕು. ಆಗಸ್ಟ್ 27ರಂದು ಶುಭ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ1.40ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಪೂಜೆಗೆ ಇದು ಶುಭ ಸಮಯ.
ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶ
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಈಗ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಪೂಜೆಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
21 ಬಗೆಯ ಎಲೆಗಳು
ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಾಗ ಗಂಧ, ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಗಣಪತಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾಣ್ಯ ಇಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಹೂವುಗಳನ್ನು ತಂದು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ೨೧ ಬಗೆಯ ಎಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಗಣಪತಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.