ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಬೇಡಿ… ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡಲ್ಲ
ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಗಲೇಬಾರದಂತಹ ಕೆಲವು ಸ್ಠಳಗಳ ವಿವರ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಈ ಸ್ಥಳಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ.
ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಹೋಗಬಾರದ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸ್ಥಳಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಒಬ್ಬರು ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ 4 ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸೋಣ.
ಸ್ಮಶಾನ
ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸ್ಮಶಾನದ ಹತ್ತಿರ ತಪ್ಪಿಯೂ ಕೂಡ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಮಸಿಕ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಣಾಮವು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಮನೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಂಗಲೆಗಳು
ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು (negative energy)ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು.
ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳಗಳು
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರದು. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜನ ಅಥವಾ ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ.
ನಿರ್ಜನ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳು
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜನ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು ದಾರಿಹೋಕರನ್ನು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.