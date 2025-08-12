4ನೇ ತಾರೀಕು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯ – ಇವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಭಿನ್ನರು!
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಂತೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 4ನೇ ತಾರೀಕು ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿವೆ. ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳಿನ 4, 13, 22 ರಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರು ಸಂಖ್ಯೆ 4ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ...
4ನೇ ತಾರೀಕು ಹುಟ್ಟಿದವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಜೊತೆ ಆದ್ರೂ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆದ್ರೆ, ಅದು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ, ಆಳವಾದ ಭಾವನೆ ಅಂತ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ನಿಷ್ಠೆ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್. ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬೇಗ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ. ಇವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೊಂಡುತನ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
4ನೇ ತಾರೀಕು ಹುಟ್ಟಿದವರು ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಖುಷಿಯಾಗಿಡಲು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿರದಿದ್ದರೂ, ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಗೆ ನಿಷ್ಠೆ, ಗೌರವ, ನಂಬಿಕೆ ತೋರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೋಪ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
4ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು...
ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 – ಹೊಂದಾಣಿಕೆ
ತುಂಬಾ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು: 1, 2, 7, 8
ಮಧ್ಯಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು: 5, 6, 9
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು: 3, 8
ಸಂಖ್ಯೆ 1..
4ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯವರಿಗೆ 1ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯವರು ತುಂಬಾ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಸಾಧ್ಯ.
ಸಂಖ್ಯೆ 2..
4 ಮತ್ತು 2ರ ನಡುವೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹ, ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 3..
3 ಮತ್ತು 4ರ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕಡಿಮೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ಸಂಖ್ಯೆ 4...
4 ಮತ್ತು 4 ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜಗಳಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 5...
4 ಮತ್ತು 5ರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮದುವೆ, ಸ್ನೇಹ, ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 6..
4 ಮತ್ತು 6ರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹ, ಮದುವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 7..
ಇದು ತುಂಬಾ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೋಡಿ. ಮದುವೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 8..
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಜೋಡಿ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ತಜ್ಞರು ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹ, ಮದುವೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ಸಂಖ್ಯೆ 9..
4 ಮತ್ತು 9 ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹ, ಮದುವೆ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸಾರಾಂಶ
4ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಇವರ ಜೀವನ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.