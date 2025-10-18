- Home
ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಥರ ನಿಮಗೂ ‘ಅವಮಾನ’ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಲು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಕೇಳಿ
ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರಿಂದ ಕಲಿಯಿರಿ…
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಚಿಂತನೆಗಳು
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಅವರನ್ನು ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಳವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಿದರು, ಅದು ರಾಜಕೀಯ, ಸಂಬಂಧಗಳು, ಜಿವನ, ನಡವಳಿಯೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಣಕ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇಂದು, ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಂದಾದರೂ ಅವಮಾನವಾದಾಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗವಾಗಿರುವ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರಿಂದ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ.
ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವಮಾನ
ಈಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವಮಾನ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರಿಂದ ಹೊರ ಬರೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ
ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದಾಗ, ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವಮಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು.
ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಿರಿ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾರಿಗೂ ಅವರ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಅವರ ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ಮೀರಿ ಏನೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಬದಲು, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಿರಿ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿ.
ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವಮಾನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರು ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವಮಾನವನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ.
ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ಅಥವಾ ಅವಮಾನಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನರು ಸಹ ಅಂತಹ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವಮಾನದ ನಡುವೆಯೂ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಲ್ಲವನೇ ನಿಜವಾದ ವಿಜೇತ.