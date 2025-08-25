ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಶತ್ರು ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂಪತ್ತು
ಚಂದ್ರನು ಶುಕ್ರನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಾಕತಾಳೀಯವು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಗ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಂದು ಚಂದ್ರನು ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ರಾಕ್ಷಸರ ಗುರು ಶುಕ್ರನು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರದೇವನ ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರದ ಪರಿಣಾಮವು ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶುಕ್ರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರವೇಶವು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವೂ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಸಿಗಬಹುದು. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳು ಸಹ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ಸಮಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನೀವು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.