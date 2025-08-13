ಚಂದ್ರ-ಬುಧ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ಮೂರು ದಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷ – ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
17, 18, ಮತ್ತು 19 ರಂದು ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧರ ನಡುವೆ ಸಂಕ್ರಮಣವಿದೆ. ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿಯಾದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನು ಬುಧನ ರಾಶಿಯಾದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇಷ:
ಈ ಪರಿವರ್ತನಾ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ. ಷೇರುಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮುಂತಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಹಠಾತ್ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭದ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣವು ತುಂಬಾ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ:
ಮೂರನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರನು ಧನ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧನೊಂದಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಯ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಡ್ತಿಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಲಾಭದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ:
ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ದಶಮ ಮತ್ತು ಲಾಭಾಧಿಪತಿಯ ನಡುವಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ತುಲಾ:
ನೀವು ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಮಹಾ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ:
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಮನೆಗಳ ನಡುವೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ರಾಜ ಪೂಜೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.