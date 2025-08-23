ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ.. ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಮಾಯ!
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧನು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು, 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಮಿಥುನ: ಭ್ರದ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಯೋಜಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಭೌತಿಕ ಸುಖಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಹನ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಹಳೆಯ ಸಾಲವನ್ನು ನೀವು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸ್ಥಳೀಯರು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸಿಂಹ: ಬುಧನ ಭದ್ರ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗಬಹುದು. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಭಾಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಸಮಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನೀವು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮಕರ: ಭದ್ರ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿರಲಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭದ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಭದ್ರ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಯ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು. ಮಾಧ್ಯಮ, ಗಣಿತ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆದೇಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು.