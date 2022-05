ಈದ್-ಉಲ್-ಫಿತರ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೇಳಲು, ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸಂದೇಶವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸ್ಟೇಟಸ್‌ಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಲು ಅಲ್ಲಾಹನು ತನ್ನ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಿ. ಈದ್ ಮುಬಾರಕ್(Eid Mubarak).



ಇದು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆನಂದದ ದಿನವಾಗಿದೆ, ಇದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ದಿನವಾಗಿದೆ, ಇದು ಆಲೋಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಿಸುವ ದಿನ. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈದ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.



ಈದ್-ಉಲ್-ಫಿತರ್‌ನ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಾಹ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈದ್ ಮುಬಾರಕ್!

Eid-ul-Fitr 2022 moon sighting- Saudi Arabia, UAE to celebrate Eid on May 2

ನನ್ನ ಜೀವನವು ಪ್ರತಿ ದಿನ ವರ್ಣಮಯವಾಗಿರಲು ನೀವೇ ಕಾರಣ. ಈದ್-ಉಲ್-ಫಿತರ್‌ನ ಈ ಮಂಗಳಕರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವೂ ವರ್ಣರಂಜಿತವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಆಸಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈದ್ ಮುಬಾರಕ್!

Eid al-Fitr 2022-Know Why Festival Date Changes Every Year On The Gregorian Calendar

ಈದ್-ಉಲ್-ಫಿತರ್‌ನ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈದ್ ಮುಬಾರಕ್!

ಅಲ್ಲಾಹನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಈದ್ ಮುಬಾರಕ್!

ನಾವು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಈ ಈದ್ ಇಡೀ ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರಲಿ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಲಿ. ಈದ್ ಮುಬಾರಕ್!

ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಲಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಲಿ. ಈದ್ ಮುಬಾರಕ್!

