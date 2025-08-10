ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ – ಅದೃಷ್ಟದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ!
ವಾರದ ಅದೃಷ್ಟ ಜಾತಕ, 11 ರಿಂದ 17 ಆಗಸ್ಟ್ 2025: ಆದಿತ್ಯ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿ ಸಂಪತ್ತು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ,
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಈ ವಾರ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ, ವ್ಯಾಪಾರ ವರ್ಗದ ಜನರು ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹಳೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ವಾರದ ಅದೃಷ್ಟ ಜಾತಕ: ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ವಾರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ತರಲಿದೆ. ಇಂದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಾಗಿಲುಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಜಾರಿಹೋಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಇಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಈ ವಾರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಾರ ನೀವು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಈ ದಿನವು ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಈ ವಾರ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಹಲವು ಶುಭ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಂದು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಯಸಿದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು, ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ವಾರವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲ ನೀಡಲಿದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭವು ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹಿತೈಷಿಗಳ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಇಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.