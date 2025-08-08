2025 ರಲ್ಲಿ 3 ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿ ಪಾಲಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಾಲ
ಶನಿ-ಕುಜ-ರಾಹುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಸಂಯೋಗ ಸಂಭವಿಸಿದೆ, ಈ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿಸುವ ಯೋಗ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಜುಲೈ 28, 2025 ರ ನಂತರ ಅಂತಹ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ದಿನ ಮಂಗಳ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ರಾಹು ಈಗಾಗಲೇ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶನಿಯು ಸಹ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಷಡಷ್ಟಕ ಯೋಗ ಯಾವಾಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?
ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಆರನೇ ಅಥವಾ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಮತ್ತೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಜುಲೈ 28 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13, 2025 ರವರೆಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ವಿವಾದಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಅವಿವೇಕದ ವಿವಾದಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಏರಿಳಿತವಾಗಬಹುದು. ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏರಿಳಿತವಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನರ ನಡುವೆ ಬಿರುಕುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಬಾಸ್ ಅಥವಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಬಿರುಕುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ.