- ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ದೇವತೆಗಳಷ್ಟೇ ಸುಂದರ, ಮದುವೆಯಾದರೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
astrology reveals the birth months of the most beautiful women ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ದೇವತೆಗಳಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಪುರುಷರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು.
ಸುಂದರ
ಕೆಲವರನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಅವರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಸುಂದರವಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಯಾವುದೇ ಮೇಕಪ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.. ಅವರು ಸುಂದರವಾಗಿ ಉಡುಗೆ ತೊಡದಿದ್ದರೂ ಸಹ.. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ಸುಂದರವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು.
ಜೂನ್
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸುಂದರವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮ, ಆಕರ್ಷಕ ತುಟಿಗಳು, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಮೈಕಟ್ಟು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರರು. ಅವರ ಸುಂದರವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಕೂಡ. ಅವರ ಬಲವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಅವರು ಸುಂದರಿಯರು ಕೂಡ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಶುಕ್ರನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಉತ್ತಮ ನಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಗುವಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾರುಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಜಗಳವಾಡುವ ಬದಲು ಶಾಂತವಾಗಿರಲು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನರು. ಅವರು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸುಂದರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.