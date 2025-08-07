ಈ ರಾಶಿಗೆ ಮನೆ, ವಾಹನ, ಬೋನಸ್ – ಶುಕ್ರನ ಲಾಭದ ಚಲನೆ ಆರಂಭ
ಆಗಸ್ಟ್ 21 ರಂದು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರಿಂದ ಬುಧ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಈ ವಿಶೇಷ ಯೋಗವು ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಆಗಸ್ಟ್ 21 ರಂದು, ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ (ಮನೆ, ಕುಟುಂಬ, ಆಸ್ತಿ) ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರಬಹುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಈಡೇರದಿದ್ದ ಆಸೆಗಳು. ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು, ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮನೆ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಈಗ ಈಡೇರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಸಹ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಈ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ (ಮೊದಲ ಮನೆ) ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೋಡಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲೆ, ಬರವಣಿಗೆ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯವು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂತೋಷ ಎರಡನ್ನೂ ತರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ (ಲಾಭ, ಮಿತ್ರ, ಹಠಾತ್ ಲಾಭ) ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಬಹಳ ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಅದು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಸಾಲದ ಲಾಭವಾಗಿರಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತರಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೂಲಕ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು, ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರದಂತಹ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ (ಅದೃಷ್ಟ, ಧರ್ಮ, ಪ್ರಯಾಣ) ಶುಕ್ರ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದೃಷ್ಟವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಆ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶುಭ ಕೆಲಸಗಳು ಅಥವಾ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಮತೋಲನ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಮಯ ಇದು.